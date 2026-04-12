

Una donna di 80 anni ha perso la vita questa mattina in un drammatico incidente domestico a Ravanusa.

L’anziana è stata trovata senza vita all’interno della cisterna dell’acqua della sua abitazione, situata in via Silvio Pellico. Secondo le prime ricostruzioni, la signora si sarebbe avvicinata al serbatoio per controllare il livello dell’acqua. Nel corso di questa operazione ha perso l’equilibrio ed è caduta dentro la cisterna, annegando.

Una vicina, allarmata, ha dato l’allarme. Sul posto sono intervenuti rapidamente i Carabinieri della stazione locale e il personale del 118. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari, per la donna non c’è stato nulla da fare: è deceduta per annegamento, seguito da arresto cardiaco.

I Carabinieri stanno ora ricostruendo con precisione la dinamica dell’incidente. Le indagini sono in corso per chiarire tutti i dettagli di questa tragica fatalità.