Ha teso un agguato alla ex convivente e sparato al nuovo compagno di lei. Il 33enne e’ stato condannato in abbreviato a 12 anni di carcere, per tentato omicidio, dal gup di Ragusa. L’uomo, residente a Vittoria, rispondeva di tentato omicidio aggravato, porto illegale e ricettazione di arma da fuoco clandestina, e detenzione illecita di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Il 15 giugno del 2025 ha atteso la ex e sparato al nuovo compagno della donna, un tunisino di 34 anni, ferendolo gravemente a un fianco mentre era in macchina assieme alla donna e alla sua bambina. Dopo la richiesta di condanna del pm Gaetano Scollo, il difensore dell’uomo, l’avvocato Raffaele Catalano aveva insistito nella richiesta di concessione delle attenuanti generiche ed eliminazione delle aggravanti. Il gup Ivano Infarinato ha condannato il 33enne con rito abbreviato in primo grado a 12 anni di reclusione.