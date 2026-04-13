Sono state pubblicate le graduatorie provvisorie relative ai bandi dell’Intervento Sre01 “Insediamento giovani agricoltori” e Sre02 “Insediamento nuovi agricoltori” del complemento per lo sviluppo rurale della Regione Siciliana al Piano strategico Pac 2023-2027. La dotazione finanziaria dei bandi è rispettivamente di 78 milioni e 20 milioni di euro. L’obiettivo è offrire un sostegno economico che favorisca le fasi iniziali della nuova attività imprenditoriale.

Una opportunità per i giovani

“Una grande opportunità a quanti, soprattutto giovani, desiderano realizzare un nuovo modo di fare agricoltura, più moderno e di qualità. Un intervento finanziario consistente che il governo Schifani ha attivato per un settore che, sempre più, dovrà confrontarsi con le nuove sfide legate ai cambiamenti ambientali, economici e sociali e con un mercato sempre più competitivo e aperto a nuovi concorrenti” dice l’assessore all’agricoltura, Luca Sammartino.

Ecco a chi sono rivolti i bandi

L’intervento Sr01 è rivolto ai giovani imprenditori, di età compresa tra i 18 e i 41 anni non compiuti; quello per i nuovi agricoltori, è rivolto a soggetti di età compresa tra i 41 e i 61 anni non compiuti, che intendano insediarsi per la prima volta in agricoltura apportando al settore idee imprenditoriali innovative.

La graduatoria per l’insediamento di giovani agricoltori e quella per l’insediamento dei nuovi agricoltori sono disponibili sul sito istituzionale della Regione