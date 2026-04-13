Il pagamento dell’Assegno Unico Universale di aprile 2026 parte giorno 20 per la maggior parte delle famiglie italiane.

L’INPS ha confermato due finestre distinte: i nuclei senza variazioni recenti ricevono l’accredito tra il 20 e il 22 aprile, mentre chi ha presentato una nuova domanda o ha aggiornato la DSU in tempi recenti dovrà attendere l’ultima settimana del mese, tra il 27 e il 30. Per molte famiglie, aprile porta anche una sorpresa sgradevole: un importo sensibilmente inferiore rispetto ai mesi invernali. La ragione è quasi sempre la stessa, e si chiama ISEE.

Il calendario ufficiale dei pagamenti

L’INPS non pubblica ogni mese un comunicato stampa con le date esatte, ma il meccanismo di erogazione dell’Assegno Unico Universale segue uno schema consolidato che la Circolare n. 7 del 30 gennaio 2026 ha confermato per l’intero anno in corso.

Per aprile 2026, la ripartizione è questa:

20, 21 e 22 aprile: accredito per i beneficiari con domanda già “accolta” e senza variazioni nel nucleo familiare rispetto al mese precedente. Rientra in questa finestra anche chi ha aggiornato l’ISEE entro il 28 febbraio scorso.

27-30 aprile: pagamento per chi ha presentato una nuova domanda, ha comunicato variazioni (nascita di un figlio, separazione, modifica della custodia) o ha aggiornato la Dichiarazione Sostitutiva Unica molto di recente.

Primo accredito assoluto: chi ha inoltrato la domanda per la prima volta nei mesi precedenti riceverà il pagamento alla fine del mese successivo alla presentazione. Non esistono retroattività oltre questa finestra.

Aprile è anche il mese in cui l’INPS elabora i conguagli per le famiglie che hanno aggiornato l’ISEE tra marzo e aprile: chi ha presentato la DSU dopo il 28 febbraio ma entro marzo vedrà comparire nell’accredito la differenza rispetto ai mesi in cui ha percepito il minimo. Vale la pena controllare il cedolino nel Fascicolo Previdenziale del Cittadino, non limitarsi al saldo sul conto corrente.

Per verificare la data esatta di valuta senza attendere l’estratto conto bancario, il percorso è:

accesso a MyINPS con SPID o CIE → sezione “Assegno Unico e Universale”;

“Consulta pagamenti”.

Anche l’App IO invia notifiche push nei giorni immediatamente precedenti all’accredito.

Importi 2026: dalla rivalutazione ISTAT all’effetto ISEE

Con la Circolare INPS n. 7 del 30 gennaio 2026, l’Istituto ha fissato i nuovi valori dell’Assegno Unico Universale, rivalutati del +1,4% rispetto all’anno precedente in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo. L’adeguamento ha riguardato sia le quote mensili che le soglie ISEE che le delimitano.

Per i figli minorenni, gli importi oscillano tra un minimo di 58,30 euro al mese — erogato a chi non possiede un ISEE valido o ha un ISEE superiore a 46.582,71 euro — e un massimo di 203,80 euro al mese per i nuclei con ISEE fino a 17.468,51 euro. Tra questi due estremi, l’importo decresce in modo proporzionale.

Per i figli maggiorenni tra i 18 e i 21 anni, l’assegno spetta solo in presenza di specifiche condizioni (studio, tirocinio, servizio civile, lavoro con reddito limitato) e si colloca tra circa 27 euro e 97 euro mensili a seconda della fascia ISEE.

A queste quote base si aggiungono le maggiorazioni, anch’esse rivalutate del +1,4%:

Figli con disabilità grave o non autosufficienza: maggiorazione fissa di 122,30 euro (senza limite d’età)

Figli under 3 anni in famiglie con almeno 3 figli e ISEE sotto 46.582,71 euro: aumento del 50% sull’importo spettante.

Secondo percettore di reddito nel nucleo: maggiorazione variabile, fino a 34,90 euro nella fascia ISEE più bassa

Nuclei con almeno 4 figli: forfait aggiuntivo di 150 euro mensili

Madri under 21: 23,30 euro mensili aggiuntivi

Il meccanismo di calcolo ha subito una modifica rilevante introdotta dalla Legge di Bilancio 2026: l’INPS utilizza ora un ISEE specifico per prestazioni familiari e per l’inclusione, che esclude automaticamente — in sede di calcolo interno — gli importi dell’Assegno Unico stesso percepiti nell’anno di riferimento. Questo vuol dire che il valore ISEE visibile sul fascicolo potrebbe non coincidere con quello effettivamente usato per determinare l’importo mensile.

Perché l’importo di aprile può essere più basso: tre cause da verificare

Aprire il fascicolo INPS e trovare una cifra inferiore a quella attesa è un’esperienza comune in questa fase dell’anno. Le ragioni sono solitamente riconducibili a tre scenari distinti.

Il primo riguarda l’ISEE non aggiornato. Da marzo 2026, l’INPS calcola l’assegno esclusivamente sulla base del nuovo ISEE 2026. Chi non ha presentato la DSU aggiornata entro il 28 febbraio riceve, automaticamente e senza notifica preventiva, solo l’importo minimo di 58,30 euro per figlio, indipendentemente dal reddito reale della famiglia. Non si tratta di una perdita definitiva: chi presenta la DSU entro il 30 giugno 2026 ottiene il ricalcolo retroattivo da marzo e l’INPS eroga gli arretrati cumulati nei mesi successivi, di norma tra luglio e agosto. Oltre questa scadenza, la retroattività decade.

Il secondo riguarda l’IBAN. Se il conto corrente è stato chiuso o la carta prepagata disattivata negli ultimi mesi, l’accredito potrebbe risultare sospeso. L’INPS non invia avvisi automatici in caso di IBAN non più valido: la verifica va fatta in autonomia dal proprio profilo MyINPS, sezione “Modifica coordinate di pagamento”.

Il terzo riguarda i messaggi di blocco. In alcuni casi, l’INPS sospende il pagamento per anomalie nei dati del nucleo familiare — discrepanze anagrafiche, omissioni nella DSU, o difformità rilevate in fase di controllo automatico. Questi blocchi sono segnalati nella sezione “Fascicolo Previdenziale del Cittadino” come messaggi di stato sulla pratica.