Non una semplice fiera del lavoro, ma un vero percorso culturale dedicato all’artigianato e alla formazione dei giovani: nasce con questo obiettivo “Mani al Futuro – Open Day Artigiano”, l’iniziativa promossa da Confartigianato Imprese Palermo e dal Comitato Ancos Aps Palermo, rivolta agli studenti delle classi quarte e quinte degli istituti tecnici e professionali, per orientare i diplomandi verso nuove opportunità di lavoro e autoimprenditorialità nel settore artigiano.

Un appuntamento in occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy 2026, iniziativa promossa dal governo italiano per valorizzare le eccellenze produttive, culturali e artigianali del Paese.

L’evento si terrà il 14 aprile dalle 15 alle 18 e il 15 aprile dalle 10 alle 16,30 all’Ecomuseo Mare Memoria Viva di Palermo, in via Messina Marine 14. Nella giornata del 15 aprile è prevista alle 10,30 l’inaugurazione ufficiale alla presenza delle istituzioni. L’iniziativa punta ad avvicinare i giovani al mondo dell’artigianato, valorizzandolo come concreta opportunità professionale e imprenditoriale, alternativa sia ai percorsi accademici tradizionali sia alle nuove tendenze digitali, promuovendo la creazione di impresa artigiana come scelta solida e sostenibile.

Lo spazio espositivo sarà organizzato in 10 isole dei mestieri dedicate alle principali attività artigiane, tra cui elettricisti, ceramisti, dolciari, panificatori e altri settori strategici dell’economia locale. Gli studenti potranno vivere un’esperienza immersiva a contatto diretto con i maestri artigiani, osservando dal vivo le lavorazioni e approfondendo tutti gli aspetti dell’attività d’impresa: dall’apertura della partita IVA alla gestione del cliente, fino alle strategie di marketing e vendita.

Il progetto sull’artigianato a Palermo proseguirà con una seconda fase esperienziale, “Un giorno da artigiano”, che coinvolgerà 30 studenti selezionati in un’esperienza diretta nelle botteghe e nelle aziende artigiane del territorio, favorendo il contatto tra scuola e mondo del lavoro. L’iniziativa si concluderà con la realizzazione del docufilm “Mestieri di Palermo: Passato e Futuro”, pensato per raccontare e valorizzare le storie di tradizione, innovazione e sviluppo dell’artigianato locale.

«In un mercato del lavoro in continua evoluzione – dichiarano i vertici di Confartigianato Palermo – l’artigianato rappresenta oggi una scelta moderna e strategica, capace di unire creatività, competenze tecniche e capacità imprenditoriali, rispondendo alla crescente domanda di qualità, unicità e Made in Italy».

L’evento, dedicato all’orientamento dei giovani e alla promozione delle imprese artigiane, è a ingresso libero e gratuito e ha ottenuto il patrocinio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, confermandosi come un’importante occasione per scoprire il valore del lavoro artigiano e le prospettive occupazionali del settore.