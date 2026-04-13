Poste Italiane è il primo operatore nei pacchi. Il Gruppo ha chiuso l’anno con una forte crescita, consegnando quasi 350 milioni di pacchi. A questo risultato ha contribuito la provincia di Agrigento, dove i portalettere di Poste hanno consegnato il 29% in più rispetto all’anno precedente.

Un risultato reso possibile grazie all’efficienza della rete di distribuzione aziendale che nell’Agrigentino può contare su un modello di recapito innovativo composto da 11 centri di recapito sparsi sul territorio e sulle isole.

Inoltre, grazie ad accordi con diversi esercizi commerciali, Poste Italiane ha messo a disposizione dei cittadini la rete “Punto Poste”. Assieme ai 72 uffici postali provinciali, è possibile ritirare o spedire pacchi anche presso gli oltre 170 esercizi aderenti alla rete “Punto Poste” tra tabaccherie, Kipoint, bar, edicole e cartolerie.

La posizione di leadership in Italia nel comparto dei pacchi ha confermato il ruolo di più grande operatore italiano nell’ambito dei pagamenti con circa 30 milioni di carte. Un risultato che riflette la densità commerciale dell’Agrigentino, la diffusione capillare dei pos moderni e un tessuto urbano abituato all’innovazione tecnologica. Il dato della provincia si inserisce in uno scenario di trasformazione profonda: nel 2024 i pagamenti digitali hanno superato in Italia il contante per la prima volta con il 43% dei consumi totali, crescita continuata nei primi sei mesi del 2025 (+6%) con i pagamenti via smartphone e wearable in aumento del 46%.