Momenti di panico nel quartiere San Paolo di Licata per un incendio divampato in un’abitazione. Una pensionata di 85 anni, che vive lì da sola, è riuscita a fuggire prima che le fiamme si propagassero in tutti gli ambienti.

L’anziana è scappata in strada dove poi è stata soccorsa dal personale sanitario giunto sul posto dopo una segnalazione. Presenti anche i vigili del fuoco del locale distaccamento che per oltre un’ora hanno lavorato per spegnere il rogo e mettere in sicurezza la zona. Da chiarire la causa che ha innescato l’incendio.