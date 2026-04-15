Sono due le proposte presentate, “segno di un interesse concreto verso un progetto strategico per il territorio”, afferma il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani. La Regione contribuisce con 50 milioni di euro a valere sui fondi Fsc. “Esprimo soddisfazione perche’ ci avviciniamo finalmente alla risoluzione di un problema storico. L’obiettivo e’ restituire piena funzionalita’ a un patrimonio unico e creare nuove opportunita’ di sviluppo e lavoro”, conclude.

“Le due proposte arrivate per il rilancio delle terme di Sciacca dimostrano un forte interesse da parte degli operatori economici. Dal governo regionale arriva così una risposta concreta a un territorio che, per troppo tempo, ha atteso la valorizzazione di un patrimonio di grande importanza e dall’enorme potenziale. Ringrazio il presidente Schifani per averci creduto fino in fondo insieme a noi e per avere sbloccato un lungo iter costellato di non poche difficoltà”. Lo dice l’assessore regionale al Territorio e all’ambiente Giusi Savarino. “Il progetto di rilancio del complesso termale permetterà di creare nuove occasioni di lavoro e di sviluppo grazie al turismo del benessere che, in molte zone, è ormai una realtà consolidata”, conclude.

Il capogruppo del Partito Democratico all’ARS, Michele Catanzaro, esprime soddisfazione per la conclusione della manifestazione d’interesse relativa alla riqualificazione delle Terme di Sciacca. L’avviso di partenariato pubblico-privato, che prevede concessione, progettazione, lavori e gestione, ha raccolto due proposte per un investimento pubblico di 50 milioni di euro (FSC 2021-2027) e un intervento dei privati. Catanzaro, che ha seguito costantemente il percorso e stimolato il governo regionale ad accelerare le procedure, auspica che questo importante lavoro svolto abbia adesso un seguito di concretezza per restituire alla Sicilia una grande risorsa economica e culturale che da 11 anni è clamorosamente chiusa e che deve essere affidata a soggetti economici affidabili. “Importante passo in avanti – dice Catanzaro – il percorso è ancora lungo e la nostra attenzione rimarrà alta”.

“Due operatori economici, Terme di Saturnia spa e Massinelli & Partners Consulting srl, hanno presentato proposte di partenariato pubblico-privato per la riqualificazione e gestione del complesso termale di Sciacca. Si tratta di un passo decisivo verso il rilancio di un patrimonio identitario e turistico fondamentale per il territorio. Il governo Schifani dimostra concretezza e visione, investendo sul futuro di Sciacca e dell’intera provincia di Agrigento”. Lo scrive in una nota la deputata regionale di Forza Italia all’Ars, Margherita La Rocca Ruvolo.