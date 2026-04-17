Un racconto potente, che parla di coraggio, memoria e resistenza. È questo ma anche tanto altro “Boxeur – Una storia antifascista”, una rappresentazione della compagnia teatrale Pequod, organizzata da Genìa, in collaborazione con Pro Loco Cinisi 2.Zero, Casa memoria Felicia e Peppino Impastato e il Comune di Cinisi. Lo spettacolo si terrà domenica 19 aprile, alle ore 18.30, al Salone comunale di Cinisi. Il biglietto potrà essere acquistato all’ingresso al costo di 5 euro.

Lo spettacolo, diretto da Maura Pettorruso e interpretato da Stefano Pietro Detassis mette in scena la storia di due pugili: Eugenio Lorenzoni, emigrato trentino, e il campione Victor Young Perez, che si incrociano nella Parigi del 1946, sullo sfondo la devastazione, materiale e psicologica, causata dalla guerra appena conclusa. Boxeur è un racconto che ha la capacità di unire sport e storia, attraversando antifascismo, nazismo, immigrazione e diritti dei lavoratori.