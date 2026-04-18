Agrigento ospita il convegno sul tema” Appropriatezza e responsabilità nella certificazione medica: aspetti normativi, deontologici e medico-legali” promosso dall’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri (Omceo) e in programma sabato prossimo, dalle 9, nella sala conferenze dell’hotel Dioscuri Bay Palace a San Leone.

“Si tratta – afferma Santo Pitruzzella, presidente Omceo di Agrigento – di una giornata di confronto tra professionisti, pensata per approfondire un tema che oggi incide in modo decisivo sulla pratica clinica e sulla relazione medico‑paziente. La certificazione medica è un atto che ha valore clinico, amministrativo e giuridico. La crescente complessità del quadro normativo di riferimento e l’evoluzione delle procedure amministrative, rendono necessario per il medico un aggiornamento continuo finalizzato a garantire appropriatezza prescrittiva, correttezza formale e sostanziale dell’atto certificativo”.

Il dibattito si concentrerà anche sulle novità introdotte dalla riforma della disabilità prevista dal decreto 62/2024 che introduce un nuovo certificato medico e nuove responsabilità operative per i professionisti.

Dopo i saluti istituzionali del presidente Pitruzzella; del sindaco Miccichè; di Giuseppe Capodieci, direttore generale dell’Asp; di Paolo Antonio Magrì, direttore dell’Inps di Agrigento, e con i moderatori Angelo Argento, Carmelo Graceffa e Vito Renato Maggio, si apriranno i lavori con interventi che affrontano la certificazione da prospettive diverse: “Il nuovo certificato introduttivo” a cura di Rosalia Lucia Lombino, dirigente medico Inps Agrigento; “Aspetti medico‑legali nella certificazione di malattia in ambito Inps” con Melissa Sciumè, dirigente medico Inps Agrigento; “La certificazione nell’attività quotidiana del medico” Mario Spanò, medico di Medicina legale dell’Asp; “Responsabilità medico‑legale e reati connessi alla certificazione” a cura di Francesco Amico, medico legale e consulente tecnico.

Il confronto sarà arricchito dagli interventi di Onofrio Cacciatore, Gianni Calcara, Vincenzo Carità, Pietro Curella e Vito Sclafani.

“Il convegno – dichiara Carmelo Graceffa, responsabile scientifico dell’evento insieme con Vito Renato Maggio – si pone l’obiettivo di offrire ai medici un’occasione di riflessione condivisa su un ambito che può presentare numerose criticità legate alla corretta interpretazione delle norme, alla gestione delle richieste dei cittadini e alla responsabilità professionale connessa alla redazione di documentazione sanitaria avente valore medico‑legale”.

L’organizzazione dell’evento è a cura dei dottori Francesco Amico, Angelo Argento, Carmelo Graceffa, Lucia Lombino, Vito Renato Maggio, Melissa Sciumè e Mario Spanò.