I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Marsala sono intervenuti per una lite tra due extracomunitari e una donna in Piazza del Popolo.

All’arrivo presso il locale segnalato i militari dell’Arma hanno constatato che due soggetti italiani erano poco prima intervenuti per sedare la rissa venendo colpiti in testa dalla donna con un bicchiere di vetro che causava un taglio profondo per il quale è stato necessario l’intervento di personale del 118. I successivi accertamenti dei Carabinieri portavano all’identificazione della donna che, a seguito di perquisizione personale, è stata trovata in possesso del portafogli di uno dei due italiani intervenuti per sedare la rissa. Per tale motivo la 39enne è stata deferita all’A.G. per ricettazione.