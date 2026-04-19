Raccolta di sangue dell’Avis, domenica 19 aprile, a Campobello di Licata. La donazione si terra’ – come sempre – nei locali dell’ associazione, in via Nicotera, a due passi dalla Chiesa parrocchiale San Giuseppe – Unita’ pastorale “”Sacra Famiglia””, con inizio alle ore 8.
Nella penultima raccolta sono state guadagnate
24 sacche di sangue, ancora prima 3 sacche, una pre-donazione (idoneita’ ) e un controllo sanitario. Donare sangue e’ molto importante.
giovanni blanda
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Raccolta di sangue dell’Avis a Campobello di Licata
Raccolta di sangue dell’Avis, domenica 19 aprile, a Campobello di Licata. La donazione si terra’ – come sempre – nei locali dell’ associazione, in via Nicotera, a due passi dalla Chiesa parrocchiale San Giuseppe – Unita’ pastorale “”Sacra Famiglia””, con inizio alle ore 8.