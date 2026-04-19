I Carabinieri della Compagnia di Marsala hanno denunciato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un uomo classe ‘65 residente a Marsala sorpreso in possesso di sostanza stupefacente del tipo cocaina.
I militari dell’Arma, impegnati in servizi finalizzati alla prevenzione e contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nel centro della città, hanno notato il 61enne a piedi che in maniera guardinga sostava come se aspettasse qualcuno.
Identificato e sottoposto a perquisizione l’uomo è stato trovato in possesso di un involucro in cellophane contenente oltre 20 gr. di cocaina, occultati all’interno della manica del giubbotto.