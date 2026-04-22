

Conclusa la riunione al MIT con esito positivo. È stato istituito un tavolo tecnico tra il CTS e il MIT. Quest’ultimo vedrà di coinvolgere anche il Ministero dell’ambiente e delle Imprese e made in Italy. La misura del sea modal shift andrà fuori dalla normativa europea sugli aiuti di Stato e questo comporta non avere vincoli temporali o di tetto fondi. I pagamenti mancanti saranno evasi entro 1 mese. Ringraziamo il viceministro Rixi per la sua disponibilità, il Senatore Germanà e il Governo della Regione Siciliana Schifani. Il fermo viene revocato