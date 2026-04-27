I familiari di un paziente deceduto nel 2020 hanno chiesto all’Asp di Agrigento, tramite l’avvocato Angelo Farruggia, un risarcimento del danno di 56.647 euro. La vicenda risale al 28 settembre 2020 quando l’uomo venne ricoverato nel reparto di Chirurgia dell’ospedale San Giovanni di Dio per un ittero ostruttivo.

Dopo un primo trattamento il paziente venne trasferito al Civico di Palermo dove il 26 ottobre è deceduto. Nel 2025 i familiari hanno formalizzato richiesta di risarcimento danni all’Asp quale conseguenza di una inadeguata cura ricevuta durante il primo ricovero. L’azienda sanitaria ha, invece, valutato positivamente l’operato dei medici decidendo così di costituirsi in giudizio.