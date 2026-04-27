L’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento conferma il proprio impegno nell’innovazione e nella qualità dell’assistenza grazie all’attività dell’Unità Operativa di Endoscopia Digestiva degli Ospedali Riuniti di Sciacca-Ribera, diretta dal dottor Domenico Macaluso.

Attraverso l’utilizzo della video-capsula, una metodica diagnostica poco invasiva e ben tollerata, è stato recentemente possibile riconoscere in una giovane paziente un caso di “Porpora di Schönlein-Henoch”, una vasculite autoimmune che può coinvolgere anche l’apparato digerente e generare quadri clinici facilmente confondibili con patologie gastrointestinali più comuni. La diagnosi precoce ha consentito l’avvio di una terapia mirata, con rapido miglioramento delle condizioni cliniche.

La metodica rappresenta un’importante alternativa agli esami più invasivi, soprattutto nei pazienti giovani, permettendo una valutazione accurata della mucosa intestinale con maggiore comfort. Non a caso, il dottor Macaluso ha voluto condividere il caso con i colleghi dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “Meyer” di Firenze, già autori di studi sulla stessa patologia, sottolineando l’importanza del confronto scientifico e dell’utilizzo di tecniche innovative come l’enteroscopia con capsula nei pazienti di età superiore ai dodici anni.

Con la stessa tecnologia, in un altro paziente, è stata inoltre diagnosticata una rara lesione di Dieulafoy, responsabile di gravi emorragie digestive e difficilmente individuabile con tecniche tradizionali.

I risultati ottenuti testimoniano l’elevato livello qualitativo raggiunto dall’ASP di Agrigento e la capacità di adottare soluzioni diagnostiche avanzate ed efficaci.