Pestato dal branco soltanto perchè non ha consegnato loro un accendenino. Protagonista di questa incredibile vicenda un sedicenne di menfi. Il giovane avrebbe risposto di non averne uno, poi sarebbero arrivate le minacce e subito dopo i calci e pugni. I fatti si sono verificati sabato sera a Lido Fiori, località balneare di Menfi. In un vicolo nei pressi di un locale pubblico, ma al di fuori dell’attività, il ragazzo sedicenne è stato avvicinato da quattro giovani, tre dei quali minorenni e uno maggiorenne che lo hanno malmenato facendolo finire in ospedale. Indagano i carabinieri
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