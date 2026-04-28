In occasione dei festeggiamenti in onore della Madonna dell’Udienza, la comunità di Sambuca di Sicilia accoglierà la reliquia del Beato Rosario Livatino e la mostra fotografica Virgo Fidelis. L’Arma dei Carabinieri e il culto della madonna nel territorio agrigentino. La reliquia sosterà nel Santuario dell’Udienza dal 3 al 4 maggio con diversi momenti in programma, mentre la mostra sulla Virgo Fidelis, che sarà inaugurata il 3 maggio alle ore 18,00, rimarrà a Sambuca fino al 31 Maggio. Uno dei titoli mariani per eccellenza è Maria Speculum iustitiae, e in occasione dei festeggianti della Madonna dell’Udienza, la comunità ecclesiale desidera affermare il suo impegno accogliendo le due realtà.

La mostra fotografica dedicata all’Arma dei Carabinieri sarà allestita nell’ex Chiesa di S. Sebastiano all’Ospedale, in collaborazione con il Comune di Sambuca di Sicilia e la Parrocchia, e farà ripercorrere, mediante immagini suggestive, l’impegno quotidiano, il senso del dovere e la vicinanza alla cittadinanza che caratterizzano l’operato della Benemerita e il suo legame con territorio. A rendere ancora più intenso il valore dell’iniziativa sarà la presenza della reliquia del Beato Rosario Livatino, nel Santuario della Madonna dell’Udienza, Magistrato simbolo di giustizia, fede e integrità morale, la cui testimonianza rappresenta ancora oggi un esempio concreto per la collettività.

Il progetto di unire la reliquia con il percorso sulla Virgo Fidelis avvia un percorso spirituale e culturale considerato il profondo legame tra l’opera del Beato Rosario Livatino, che operava Sub Tutela Dei, e l’impegno quotidiano dell’Arma dei Carabinieri che opera sotto la protezione della Vergine Maria.

Con l’appellativo di Virgo Fidelis, la Vergine Maria è divenuta Patrona dell’Arma dei Carabinieri l’11 novembre 1949, a seguito della promulgazione del Breve apostolico di Papa Pio XII. Da allora, il culto mariano si intreccia con la tradizione dell’Arma, che riconosce nel titolo di Virgo Fidelis l’essenza del proprio motto: “Nei secoli fedele”. Gli scatti fotografici della mostra sono dell’ agrigentino Massimo Palamenghi.

I due momenti si inseriscono nel programma dei festeggiamenti della Madonna dell’Udienza, in una ricorrenza particolarmente sentita dalla comunità.

A seguire il programma.

2 MAGGIO Ore 17,30 accoglienza della reliquia – Chiesa S. Calogero Pellegrinaggio verso il Santuario. All’arrivo preghiera comunitaria; Ore 19,00 Celebrazione Eucaristica

3 MAGGIO SANTUARIO DELL’UDIENZA, Visite e preghiera personale negli orari di apertura del Santuario Ore 11,30 e 19,00 Celebrazione Eucaristica, Ore 17,00 Incontro comunitario

EX CHIESA S. SEBASTIANO ALL’OSPEDALE Virgo Fidelis – Mostra fotografica sull’Arma dei Carabinieri e Maria Ore 18,00 Inaugurazione

4 MAGGIO VISITA DEGLI STUDENTI ALLA RELIQUIA E ALLA MOSTRA Ore 10,00 Scuola Elementare Ore 11,00 Scuola Media Ore 12,00 Saluto e partenza della Reliquia