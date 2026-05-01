Tragedia nella notte a Custonaci, dove un ragazzo di 17 anni, Simone Angelo, ha perso la vita in un incidente stradale.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane stava rientrando a casa in sella alla sua moto dopo aver trascorso la serata con alcuni amici. Per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo rovinosamente sull’asfalto e battendo violentemente la testa.

L’impatto non gli ha lasciato scampo: il decesso sarebbe avvenuto sul colpo.

Sulla dinamica dell’incidente stanno indagando i carabinieri, che stanno cercando di chiarire cosa sia accaduto negli ultimi istanti prima della caduta.

La notizia ha sconvolto l’intera comunità di Custonaci. Numerosi i messaggi di cordoglio; anche l’amministrazione comunale si stringe attorno alla famiglia Angelo, per l’immane tragedia che ha scosso la Comunità.