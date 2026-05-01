I carabinieri della Stazione san Filippo Neri, durante un mirato controllo del territorio nel quartiere Zen 2, hanno arrestato in flagranza di reato un palermitano del luogo, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

I Militari, appostati in un punto di osservazione strategico, hanno notato l’indagato mentre cedeva sulla pubblica via, diversi involucri ad alcuni suoi coetanei. Quest’ultimi, alla vista della pattuglia, sono riusciti a dileguarsi rapidamente tra le vie del quartiere, mentre il 37enne, è stato bloccato e sottoposto a perquisizione, L’attività di ricerca della sostanza stupefacente ha consentito di rinvenire nella disponibilità dell’uomo, 60 grammi di hashish già suddivisa in 50 dosi, confezionata e pronta per la vendita e una dose di crack che aveva abilmente occultato all’interno di una canalina in plastica di un climatizzatore.

Il Giudice per le Indagini Preliminari del tribunale di Palermo ha convalidato l’arresto. Tutta la Sostanza Stupefacente sequestrata è stata inviata al Laboratorio di Analisi delle Sostanze Stupefacenti (LASS) presso il Comando Provinciale per le verifiche quantitative e qualitative. L’operazione si inserisce nel più ampio dispositivo di prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti, a tutela della sicurezza pubblica e della legalità.