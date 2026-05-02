Venti grammi di hashish e uno spinello già confezionato sono stati rinvenuti all’interno di un bidone dell’immondizia di proprietà di un circolo ricreativo a Favara. Il sequestro è arrivato a margine di un’attività della polizia impegnata in controlli in alcune strade del popoloso centro dell’Agrigentino.

Lo stupefacente, come spesso accade, viene nascosto in posti che non desterebbero particolari sospetti e all’insaputa dei proprietari dei mastelli. Due giovani sono stati fermati e identificati ma l’attività investigativa prosegue.