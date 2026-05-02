Un’officina meccanica completamente abusiva e un terreno trasformato in maxi discarica. La polizia locale di Agrigento ha eseguito, in due distinti interventi, un sequestro nell’ambito di attività finalizzate al contrasto di reati ambientali.

La prima operazione è scattata nei pressi dell’ospedale San Giovanni di Dio dove gli agenti hanno scoperto un’officina meccanica sprovvista dei permessi per lo scarico e lo smaltimento di oli esausti. Le attrezzature sono state poste sotto sequestro. Il secondo intervento, invece, è avvenuto in via dei Fiumi. Lì la polizia ha scoperto un terreno trasformato in una maxi discarica abusiva dove venivano ammassati rifiuti di ogni tipo.