Hanno tempo sino al 7 Maggio per ritirare gli abbonamenti gli studenti pendolari di Campobello di Licata. Quando? Dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 13,30, e il martedì, dalle ore 16 alle ore 18. Gli abbonamenti possono essere prelevati, presso il palazzo municipale, sito in Piazza XX Settembre. Quelli non ritirati entro la suddetta data, saranno restituiti alla ditta Sais, gestore del servizio, e gli studenti saranno tenuti a sostenere le spese di trasporto. A ricordarlo e’ il settore comunale della Pubblica istruzione.

Giovanni Blanda