Si è conclusa con entusiasmo e una straordinaria partecipazione la prima parte del progetto

“GOOD LIFE: Sport, Benessere, Comunità” presso l’Oratorio Salesiano “Don Bosco” di

Canicattì. L’iniziativa, promossa dalle Polisportive Giovanili Salesiane (PGS) e finanziata

dal Consiglio dei Ministri – Dipartimento dello Sport, punta a rilanciare una cultura del

benessere integrale attraverso lo sport, la sana alimentazione e la solidarietà sociale.

La tappa canicattinese è stata coordinata dalla ASD Al Qattà Sporting Club APS e dalla

Life ASD APS, in una sinergica collaborazione con la Scuola Secondaria di Primo Grado

“Giovanni Verga”. Per tre giorni, circa 300 ragazzi hanno vissuto lo sport come momento di

pura aggregazione, lontano dall’esasperazione agonistica.

“Adottare uno stile di vita sano e attivo non significa solo fare esercizio, ma ridurre i rischi

legati a malattie croniche, migliorare il benessere mentale e rafforzare la coesione sociale

all’interno dei nostri quartieri.”

Le attività hanno spaziato dalle discipline classiche dell’atletica leggera (corsa veloce,

ostacoli, staffette e lancio del vortex) durante le mattine, a sport di squadra innovativi e

inclusivi nel pomeriggio, come tag rugby, pallavelenata, baskin e pallamano. Il successo

dell’evento è stato reso possibile grazie alla visione della Dirigente Scolastica Ausilia

Corsello, della referente di progetto Prof.ssa Daniela Treppiedi e di tutto il corpo docente.

Il percorso di “GOOD LIFE” proseguirà il 31 Maggio presso lo Stadio “Tomaselli” di

Caltanissetta. Oltre 600 atleti delle province di Agrigento, Caltanissetta ed Enna si

ritroveranno per una grande festa dello sport tra i campi dello stadio e il Palazzetto di Pian

del Lago.

Un traguardo d’eccellenza riguarda inoltre la selezione di sei giovani che parteciperanno

alla co-progettazione dell’evento finale nazionale a Roma, previsto per i primi di

Settembre: Marino Nicolò, Di Naro Gaetano, Di Naro Michele, Parla Alessio, Raschillà

Michele e Domenico Tiranno. Insieme a loro, una delegazione della scuola “G. Verga”

rappresenterà il territorio nella Capitale per tre giorni di sport e riflessione.

I presidenti Cesare Calabrò (Al Qattà) e Calogero Cigna (Life) hanno espresso grande

soddisfazione, ringraziando lo staff tecnico composto da Carla Rizzuto, Sharon Vaccarello

e Saverio Puleo.

Il progetto si distingue anche per l’alto valore formativo: un’equipe nazionale sta infatti guidando la

crescita di oltre 80 allenatori e aiuto-allenatori.

I giovani aiuto-educatori di Canicattì in formazione:

Benedetta Bondangue, Concetta Campanella, Giuseppe Failla, Isidoro Sanso, Anes Jemmali,

Agnese Carlino, Maria Rita Portannese, Giorgia Vitello, Enya Cigna, Emanuela Li Calzi, Nicolò De

Leo, Daniela Treppiedi, Agostino Guccione, Calogero Cigna, Emanuele Bennici, Giorgia Martines,

Mattia Parla, Giorgia Paci, Giulia Di Caro.

A chiudere la prima fase, la visita di Mauro Di Pasquali, Vice Presidente Vicario delle PGS

Sicilia, che ha portato il saluto dell’ente auspicando per i giovani atleti un futuro ricco di

amicizia, allegria e bellezza.