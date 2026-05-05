Un camper è andato in fiamme lungo la via Panoramica dei Templi nei pressi di Piano San Gregorio. L’incendio si è sviluppato mentre il veicolo era in marcia. Secondo prime informazione gli occupanti, una volta visto le fiamme, si sarebbero messi in salvo scendendo dal mezzo e chiamando immediatamente i soccorsi.

Sul posto lanciato l’allarme sono giunti i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Agrigento che hanno domato le fiamme, prima che si propagassero sulla vegetazione accanto alla carreggiata. L’incidente ha creato qualche problema alla circolazione.