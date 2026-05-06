Quando pensiamo a chi muove l’economia dell’intrattenimento digitale ci vengono subito in mente influencer, creator oppure sviluppatori ed esperti di marketing. A tirare le fila del divertimento digitale odierno, invece, c’è un sistema molto più complesso con figure professionali quasi del tutto sconosciute.

Teniamo presente che di recente l’Inps ha stimato che la creative economy vale 4 miliardi e coinvolge 52 mila posti di lavoro. I creator con i quali interagiamo sono solo una fetta del mercato, poiché alle loro spalle ci sono agenzie, investimenti, ma anche professionisti singoli come videomaker e manager di community. Offrono un supporto indispensabile sia nella realizzazione pratica dei contenuti che nella gestione dei follower.

Senza considerare l’indotto che deriva dal lavoro svolto dai creator manager, che si occupano di gestire contratti e partnership. Tra le aziende in crescita legate al settore ci sono proprio quelle che erogano servizi legali ai creator, specializzati nel diritto d’impresa digitale.

Il ventaglio si allarga ulteriormente se volgiamo lo sguardo all’imponente struttura tecnologica sulla quale si regge l’intrattenimento in rete. Dietro al successo dei giochi live, tra i formati più complessi dell’intrattenimento digitale, come i quiz interattivi e la roulette live, ci sono i data analyst, che monitorano in tempo reale le transazioni per assicurarsi che non ci siano errori. Nei game show, come Crazy Time, troviamo anche moderni croupier, che intrattengono il pubblico come i presentatori televisivi e contemporaneamente gestiscono il gioco e la chat.

Anche i metadata specialist offrono un lavoro fondamentale per le piattaforme di streaming e social. Spetta a loro, infatti, organizzare i contenuti da proporre agli utenti anche in base alle loro preferenze.

Creatività ed efficienza tecnologica non sono abbastanza in assenza di sicurezza. Ed ecco che anche qui non mancano professionisti qualificati: si va dagli esperti di cybersecurity al compliance officer. Il primo assicura che i sistemi siano integri, mettendo in atto tutte quelle misure che limitano attacchi esterni o il furto di dati e informazioni. Il secondo si assicura che ogni attività venga svolta nel rispetto delle normative che la regolano.

In definitiva, i nostri momenti di svago online si realizzano mediante nuovi strumenti e professionisti sempre disposti ad affinare le loro competenze per assicurare a noi un’esperienza di divertimento sempre più appagante.