A volte certi brani non appartengono soltanto al passato.

Restano sospesi nel tempo, in attesa del momento giusto per tornare.

“Estate Sintetica”, pubblicato originariamente nel 2009, torna il prossimo 12 maggio su tutte le piattaforme digitali in una nuova versione mix e master 2026, pubblicata da Circuiti Sonori Indie Label.

Il brano, all’epoca, ottenne una buona risonanza all’interno delle radio digitali e delle piattaforme dedicate alla musica indipendente, tra cui Last.fm e Stereomood, muovendosi in quell’universo alternative-pop che in quegli anni stava contaminando anche la scena italiana.

Registrato insieme a Salvatore Cani, storico compagno musicale di Armando Cacciato negli Harea Kreativa, il pezzo conserva ancora oggi una forte impronta identitaria.

Cani, oltre ad aver registrato le linee di basso, firma tutte le chitarre elettriche presenti nel brano, contribuendo a costruire un sound diretto, essenziale e fortemente evocativo.

Armando Cacciato, oltre alla voce, aveva invece registrato batteria, percussioni e tastiere, elementi che già nella versione originale contribuivano a definire quell’atmosfera sospesa tra elettronica artigianale, indie-rock e suggestioni estive vagamente visionarie.

Le sonorità richiamano certe atmosfere indie-rock e alternative dei primi anni Duemila, con riferimenti che rimandano a gruppi come The Strokes, oggi nuovamente al centro dell’attenzione internazionale.

Il nuovo lavoro di revisione sonora è stato curato direttamente da Armando Cacciato, che ha scelto di recuperare il materiale originale intervenendo soprattutto sul mix, mantenendo viva quella forte stereofonia che già caratterizzava la versione del 2009, con le chitarre elettriche che dialogano continuamente tra cassa e rullante.

Un intervento che ha preservato la natura spontanea e viscerale di “Estate Sintetica”, restituendogli però maggiore profondità, equilibrio e impatto sonoro.

Il mastering finale è stato realizzato presso Synthesis Studio da Andrea Corvo, che ha contribuito a dare ulteriore respiro, spazialità e compattezza all’intero lavoro.

“Estate Sintetica” racconta un’estate surreale e artificiale, fatta di notti umide, tensioni elettriche e immagini che sembrano emergere da un ricordo deformato dal tempo.

La scrittura, volutamente criptica e visionaria, alterna leggerezza e malinconia, trasformando il brano in una fotografia emotiva sospesa tra nostalgia, desiderio e alienazione.

A distanza di anni, il pezzo sembra raccontare perfettamente quel senso di nostalgia sintetica e malinconica che attraversa molte delle estati contemporanee.

Più che una semplice ripubblicazione, questa nuova versione rappresenta una fotografia emotiva rimasta sospesa nel tempo.

Un ritorno sonoro che profuma di 2009, ma che continua sorprendentemente a dialogare con il presente.

🎧 Link ascolto:

https://li.sten.to/estatesintetica

📲 Sul profilo Instagram ufficiale di Armando Cacciato è disponibile anche un reel promozionale ispirato all’immaginario visionario del brano, realizzato con un’estetica indie-vintage e surreale che richiama le atmosfere nostalgiche e sintetiche di “Estate Sintetica”.