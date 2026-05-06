Una coppia di coniugi sessantenni – lui pensionato, lei casalinga – ha dato vita ad una lite in famiglia in un’abitazione di un condominio non molto distante dal tribunale di Agrigento. Sono dovute intervenire le forze dell’ordine, chiamate dai residenti dopo il trambusto, per sedare gli animi. Lo scrive il quotidiano “La Sicilia”.

Secondo una prima ricostruzione a scatenare la rissa – caratterizzata da insulti, schiaffi e sputi – sarebbero stati motivi riconducibili alla gelosia. Dalla parole si è passati in fretta ai fatti. Una scena che non è passata inosservata agli occhi (ma anche alle orecchie) dei residenti della zona che hanno chiamato le forze dell’ordine. Gli uomini in divisa, giunti sul posto, hanno sedato gli animi. I coniugi hanno rifiutato le cure in ospedale raccontando ciascuno la propria versione dei fatti.