Continua l’impegno sul territorio dell’Opi (Ordine delle Professioni Infermieristiche) di Agrigento a sostegno della professione e dei suoi futuri sviluppi.

Su richiesta delle istituzioni scolastiche, in tutta la provincia, l’Opi sta promuovendo dei percorsi di orientamento per i ragazzi prossimi al conseguimento del diploma di maturità. Apprezzato dagli studenti dell’I.I.S.S. Galileo Galilei di Canicattì l’incontro moderato dalla prof.ssa Alida Turco, che ha visto come protagonista l’Opi in un momento di confronto fondamentale per ribadire il ruolo centrale dell’Infermiere nel panorama sanitario contemporaneo.

L’evento, come sottolineato dalla prof.ssa, ha goduto di una cornice istituzionale di alto profilo grazie alla presenza del V. Presidente Salvino Montaperto, il cui intervento ha sottolineato l’impegno costante dell’Opi nella tutela della professione e nella promozione degli standard qualitativi sempre più elevati che ormai riconoscono all’Infermieristica lo status di professione intellettuale.

Al suo fianco l’esperienza sul campo è stata rappresentata dall’Infermiere Salvatore Terrana, componente dell’Opi, che ha portato una testimonianza preziosa sulle sfide quotidiane e sull’importanza dell’aggiornamento continuo. L’incontro, durante l’orario delle lezioni, ha visto il susseguirsi di più di 200 studenti delle quarte e quinte classi.