Saranno celebrati oggi giovedì 7 maggio, nella chiesa san Diego, i funerali di Fabio Di Benedetto, venuto a mancare ieri dopo una grave malattia.

Canicattì in lutto. Si è spento Fabio Di Benedetto

Imprenditore, esponente della politica, assessore, consigliere e presidente del consiglio comunale per lunghissimi anni, è stata presenza attiva al Palazzo di Città.

La celebrazione funebre inizierà alle 16.

Intanto, appresa la notizia, numerosi post dedicati a Fabio Di Bendetto sono stati pubblicati da amici, colleghi, esponenti della politica e dell’imprenditoria locale, conoscenti e semplici cittadini. Per tutti la sua scomparsa è una grande perdita per Canicattì. Messaggi di apprezzamento e stima per la persona e il politico. Affetto e cordoglio alla famiglia di Fabio Di Benedetto anche da parte del sindaco Vincenzo Corbo, di giunta e consiglio comunale.