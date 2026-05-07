“Con i suoi 963 iscritti rilevati a gennaio 2026, Cimo Sicilia si colloca al secondo posto in Italia ed è la Regione che è cresciuta maggiormente nel corso dell’ultimo anno”. Lo dichiara Giuseppe Bonsignore che è stato confermato segretario regionale di Cimo Sicilia dal nuovo Consiglio regionale che lo ha eletto contestualmente presidente federale Cimo-Fesmed della Sicilia al posto di Riccardo Spampinato al quale è stato espresso il ringraziamento per il lavoro svolto da parte del neo presidente e dell’intero Consiglio regionale. “La Federazione Cimo-Fesmed – aggiunge Bonsignore – è cresciuta di oltre cento iscritti in Sicilia nell’ultimo anno sfiorando le mille unità in Regione. Questo nonostante i tanti pensionamenti che ha subito la sanità pubblica siciliana. È il segno di grande apprezzamento da parte dei colleghi per il lavoro svolto a tutela dei diritti dei medici ospedalieri siciliani troppo spesso calpestati. Da domani – conclude Bonsignore – il nostro impegno continuerà ancora più assiduo per ottenere tutti i diritti che ancora oggi vengono negati ai medici siciliani che operano senza sosta al servizio del cittadino senza i doverosi riconoscimenti giuridici ed economici”. Confermato segretario regionale amministrativo Cimo Sicilia il dott. Renato Passalacqua.
Federazione Cimo Fesmed: “Giuseppe Bonsignore eletto presidente regionale della Sicilia”
ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE
Ultime Notizie
Tar rigetta ricorso società su parco eolico tra Canicattì e Naro
Il Tar per la Sicilia ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla società Rww Renewables Italia S.r.l. contro il parere negativo della Soprintendenza ai...
Canicattì, l’ultimo saluto a Fabio Di Benedetto
Saranno celebrati oggi giovedì 7 maggio, nella chiesa san Diego, i funerali di Fabio Di Benedetto, venuto a mancare ieri dopo una grave...
Si conclude a Canicattì la “Trilogia dell’Arte” con lo spettacolo “Replica”
Dopo il successo di “Bianco” e “La Forma delle Cose”, arriva al Teatro Sociale di Canicattì il terzo e ultimo capitolo della Trilogia dell’Arte:...
Campobello di Licata si prepara alla grande “Sagra ‘Mpur natu & ‘Mpanata 2026”
Tre giorni all’insegna della tradizione, del gusto e del divertimento. Dal 8 al 10 maggio 2026 torna in Piazza XX Settembre a Campobello di...
Naro, due date da non perdere: tornano i “Tour della Città” il 17 e...
Proseguono le iniziative dell’Associazione Culturale We Naro per far conoscere e valorizzare le bellezze della città. Domenica 17 maggio e domenica 24 maggio 2026...
Ultime ore per gli studenti pendolari di Campobello di Licata, per ritirare gli...
Ultime ore per gli studenti pendolari di Campobello di Licata, per ritirare gli abbonamenti validi per il mese di maggio, sino a giovedì...
Coinvolto in un tamponamento davanti il tribunale, in auto aveva una pistola finta
Un banale incidente stradale avvenuto davanti il tribunale di Agrigento è stato al centro di momenti di tensione, soprattutto tra i tanti presenti che...