Cinisi torna a farsi voce della memoria e dell’impegno civile. Sabato 9 maggio, a partire dalle ore 19, Corso Umberto I si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto per il “Concerto per Peppino Impastato”, appuntamento simbolo nel giorno in cui si ricorda il 48° anniversario dell’uccisione di Peppino Impastato per mano mafiosa.

Protagonista dell’edizione 2026 è una nuova generazione di artisti, in gran parte al femminile, capace di intrecciare linguaggi contemporanei e impegno civile, dando nuova voce a una storia che continua a parlare al presente.

Il concerto, che si svolgerà accanto all’ex abitazione del boss Gaetano Badalamenti, oggi restituita alla collettività, e prenderà il via al termine dello storico corteo che partirà dalla sede di Radio Aut a Terrasini.

Sul palco si alterneranno Anna Castiglia, Martina Cirri, Chiara Effe, Danilo Sulis, Cico Messina, Rossana De Pace e gli Hate Moss, per una line up che attraversa generi e linguaggi, dal cantautorato contemporaneo al jazz fino alle sonorità post-punk.

Lo spettacolo è organizzato dalla Pro Loco Cinisi 2.Zero APS, in collaborazione con il Comune di Cinisi, Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato, l’associazione Musica e Cultura ed il prezioso supporto dell’Associazione “A Nome Loro”.

L’obiettivo dell’evento musicale è sempre lo stesso: mantenere viva la memoria e trasmettere speranza, voglia di giustizia sociale, impegno e per far emergere, attraverso la loro musica, il ricordo di Peppino Impastato, nel giorno in cui si celebra il 48° anniversario dal suo assassinio per mano mafiosa.

“Il concerto del 9 maggio – spiega Francesca Impastato, Presidente della Pro loco Cinisi 2.Zero – è il punto in cui memoria e futuro si incontrano. Abbiamo scelto una line up giovane e in gran parte femminile, unita dai valori che Peppino Impastato continua a trasmettere. La musica, per noi, è uno strumento concreto per tenere viva questa storia e portarla alle nuove generazioni”.

La locandina del concerto è firmata dall’artista molisana Marzia Lamelza.

GLI ARTISTI

Anna Castiglia

Tra le voci più originali del nuovo cantautorato italiano, unisce ironia, teatralità e sperimentazione. Dopo l’esperienza a X Factor e le aperture per Max Gazzè e Carmen Consoli, è oggi in tour con il suo progetto solista. Il suo album d’esordio Mi Piace ha vinto la Targa Tenco come miglior opera prima.

Martina Cirri

Cantautrice e chitarrista palermitana, classe 1999, attiva dal 2018. Ha aperto concerti di Gnut e La Rappresentante di Lista. Attualmente lavora al suo primo album, prodotto da Dario Mangiaracina, in uscita nell’autunno 2026.

Chiara Effe

Cagliaritana, vincitrice del Premio Fabrizio De André 2018 (giuria e pubblico) e di Musica Contro le Mafie 2017. Autrice con una solida formazione in Lettere Moderne ed Etnomusicologia, ha collaborato con numerosi artisti della scena italiana.

Danilo Sulis

Cantautore e sound engineer con una lunga carriera iniziata negli anni ’70. Amico e collaboratore di Peppino Impastato, è oggi direttore di Radio 100 Passi. La sua musica attraversa rock progressivo e cantautorato impegnato.

Cico Messina

Autore e compositore, si forma tra Palermo e Bologna, approfondendo il canto jazz con maestri internazionali come Barry Harris. La sua ricerca musicale si muove tra tradizione e contemporaneità.

Rossana De Pace

Cantautrice pugliese che intreccia radici mediterranee e tensioni urbane. Dopo l’EP Fermati mondo, ha calcato palchi importanti aprendo i concerti dei Negramaro. Nel 2025 vince il Musicante Award – Premio Pino Daniele e Musica contro le mafie.

Hate Moss

Duo italo-brasiliano composto da Ian Carvalho e Tina Galassi. Tra post-punk ed electroclash, propongono un suono nomade e sperimentale, capace di attraversare generi e linguaggi.