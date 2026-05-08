Il 9 Maggio 2026, ricorre il 5° anniversario della beatificazione del Giudice Rosario Angelo Livatino. Per l’occasione, il poeta e scrittore Rosario La Greca di Brolo (Messina), ha indetto e organizzato la Quinta Edizione del Premio Internazionale di Poesia “Rosario Angelo Livatino”. L’iniziativa, per scelta, non gode di nessun contributo pubblico e privato, si avvale del Patrocinio Morale dell’Accademia Città di Udine e delle Edizioni Alzani – La Grazia di Lourdes di Pinerolo (Torino) e si prefigge di rendere omaggio all’arte poetica e di ricordare la memoria della nobile figura del Giudice Rosario Angelo Livatino, un giovane Magistrato che ha sacrificato la propria vita al dovere, all’impegno e alla dedizione per la giustizia. La sua vita è la dimostrazione che la santità può risiedere nella normalità del bene. Egli ha saputo unire il Vangelo, il codice e la famiglia, rifuggendo il compromesso e incarnando il coraggio della libertà. La Congregazione delle Cause dei Santi lo ha proclamato Beato perché ucciso “in odium fidei”, ossia per disprezzo verso la sua fede cristiana. È possibile visionare il Regolamento del Premio e la Scheda di partecipazione sul sito: www.rosariolagreca.it