— Proseguono con continuità e determinazione gli incontri culturali promossi da Silvio Benedetto e Silvia Lotti alla Saletta Minerva di Campobello di Licata, una delle poche realtà artistiche e culturali continuative e qualificate del territorio agrigentino.

Il prossimo appuntamento, in programma sabato 9 maggio alle ore 18 nella sede di Piazza Marconi 1, sarà dedicato al “Tango Argentino”, protagonista di una serata che unirà musica, pittura, video, poesia e partecipazione collettiva.

L’iniziativa rientra nella XXII edizione degli incontri “La via del mare” e si propone come un percorso artistico capace di attraversare linguaggi differenti, mantenendo al centro il dialogo tra cultura e comunità.

Nel tango argentino — spiegano gli organizzatori — convivono echi di immigrazione, illusioni, nostalgie e solitudini. Un patrimonio umano e culturale che sarà raccontato attraverso interventi multidisciplinari.

Tra i momenti previsti, l’intervento di Silvio Benedetto sull’origine del tango e sull’uso della spatola nella pittura, la proiezione video commentata da Silvia Lotti, la lettura della poesia “Terra” di Giusy Pagliarello e un’azione pittorica aperta al pubblico, con invito a partecipare direttamente alla creazione artistica.

Durante la serata sarà inoltre allestita una mostra con opere di Patrizia Di Natale, Salvina Falsone e Laura Giglia. Previsto anche un omaggio al maestro Rodolfo Mederos, figura storica della musica tango.

L’appuntamento conferma il ruolo della Saletta Minerva come spazio di aggregazione culturale nel territorio, capace di proporre eventi che intrecciano arte, riflessione sociale e partecipazione.

L’ingresso è libero.