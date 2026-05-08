L’Associazione di Promozione Sociale Villa Rosalia a Bonamorone, con la partecipazione delle associazioni ANDE, FIDAPA Agrigento e FIDAPA Racalmuto, promuove un progetto culturale dal titolo “L’Inquisizione secondo Leonardo Sciascia – Convegno e Visita dei luoghi – Racalmuto 9 maggio 2026 – Palermo 16 maggio 2026”.

Il progetto si articola in due diversi appuntamenti: Nella mattina del giorno 9 maggio prossimo, a Racalmuto, visita dei luoghi dalle ore 08,00; convegno alle ore 11,00 presso la Fondazione Leonardo Sciascia; momento conviviale; omaggio alla memoria dello scrittore racalmutese presso il locale cimitero; Nella giornata del 16 maggio successivo, a Palermo, continua la visita dei luoghi segnati dalla storia dell’Inquisizione, presso Palazzo Steri, nella vicina Chiesa della Gancia e presso la non lontana Piazza Sant’Erasmo dove riecheggia il triste epilogo della prigionia di Frà Diego La Matina, monaco racalmutese protagonista del saggio “Morte dell’Inquisitore” di Leonardo Sciascia.


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