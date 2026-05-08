

Il Comune di Naro è risultato beneficiario di un importante finanziamento di quasi 2 milioni e mezzo di euro, concesso dal Ministero dell’Interno con decreto del 7 maggio 2026.

Si tratta di risorse destinate al decoro urbano, alla riqualificazione del territorio e alla messa in sicurezza del patrimonio comunale. Un risultato significativo ottenuto grazie al lavoro dell’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Milco Dalacchi.

Nello specifico sono stati finanziati due interventi strategici:

773.431,95 euro per la riqualificazione urbana di Piazza Marconi, che prevede il rifacimento della pavimentazione, l’efficientamento energetico con nuova illuminazione e il rinnovo dell’arredo urbano;

1.677.979,80 euro per il progetto di manutenzione straordinaria e il recupero del dissesto idrogeologico della strada di collegamento ex ferrovia Naro-Canicattì.

L’Amministrazione Dalacchi esprime grande soddisfazione per questo risultato, frutto di un costante impegno nella programmazione e nella progettazione di opere attese dalla cittadinanza.

Questi fondi permetteranno di realizzare interventi concreti per migliorare la qualità della vita dei residenti, valorizzare gli spazi pubblici e aumentare la sicurezza del territorio.