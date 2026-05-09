Il cadavere di un uomo e’ stato rinvenuto nel tardo pomeriggio in viale Michelangelo, nel rione Cep. Il corpo era all’interno di una autovettura Smart. L’allarme e’ giunto al numero unico per le emergenze. Sembrerebbe una vera e propria esecuzione. La vittima – che presenta diverse ferite al volto a causa di colpi di arma da fuoco – si chiama Placido Barrile, 34 anni. Non si puo’ escludere che sia stato vittima di un agguato. Sul posto i carabinieri che hanno transennato l’area per effettuare i rilievi e verificare la presenza di impianti di videosorveglianza da cui estrapolare immagini utili per le indagini.
34enne ucciso a colpi di pistola in auto
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