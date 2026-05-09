Il Comune di Campobello di Licata, con ordinanza sindacale, ha disposto il divieto di transito e sosta in Piazza XX Settembre, Sagrato Papa Giovanni Paolo Secondo e nelle vie Roma, Barone La Lomia, Umberto e Regina Margherita. Il provvedimento sindacale restera’ in vigore sino Lunedi sera. In citta’ si svolgera’, infatti, una Sagra Gastronomica, fino a domenica, organizzata dall’Associazione “Campobello 1861″”.

Per la prima meta’ di domenica, inoltre, scattera’ il divieto di transito in via Luigi Giglia, in occasione del raduno e sfilata di auto d’epoca.

Giovanni Blanda