Il Sindaco, Vito Terrana, comunica che nel periodo dal 15 maggio al 31 ottobre, è fatto divieto, in prossimità dei boschi e nei terreni cespugliosi ricadenti nel territorio comunale:

di accendere fuochi;

far brillare mine;

usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;

usare fornelli inceneritori che producono faville in boschi e terreni cespugliosi;

fumare o compiere qualsiasi operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi e

nelle aree interessate dalla presenza di cespugli, erba secca, macchia, stoppie, sterpaglie ecc.;

bruciare stoppie, materiale erbaceo e sterpaglie;

usare fuochi di artificio, in occasione di feste e solennità, in aree diverse da quello appositamente

individuate e comunque senza le preventive autorizzazioni da parte degli organi competenti;

compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio come buttare dai

veicoli o comunque abbandonare sul terreno fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso o incandescente.

Giovanni Blanda