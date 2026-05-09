Approvato in Prima Commissione all’Ars un emendamento per sostenere le imprese nel contrasto al caro carburanti. Lo rende noto il deputato regionale di Forza Italia, Marco Intravaia, che spiega: “Abbiamo approvato in Prima Commissione l’emendamento messo in campo dal Governo regionale a sostegno delle imprese siciliane, illustrato dall’assessore all’Economia Alessandro Dagnino”. Nel dettaglio, il provvedimento prevede uno stanziamento complessivo di 30 milioni di euro per il 2026, così ripartiti: 15 milioni di euro destinati al settore dell’autotrasporto, 10 milioni di euro a favore dell’agricoltura e 5 milioni di euro per il comparto della pesca, attraverso contributi a fondo perduto volti a compensare l’aumento dei costi energetici. “Si tratta di una misura importante e tempestiva – sottolinea Intravaia – che mira a sostenere in particolare il comparto dell’autotrasporto, dell’agricoltura e della pesca, settori strategici per l’economia dell’Isola e particolarmente esposti alle ricadute della crisi internazionale. In un contesto complicato come quello attuale è fondamentale che le istituzioni dimostrino capacità di intervento concreto. Ringrazio il Governo regionale e l’assessore all’Economia Alessandro Dagnino per l’impegno profuso a sostegno del tessuto produttivo”.
Caro carburanti, Ok Commissione Ars a emendamento per sostenere imprese. Intravaia “Aiuto concreto”
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