Sono 14 le patenti di guida ritirate e 8 gli scooter sequestrati nell’ultima settimana ad Agrigento. È il bilancio dell’attività della polizia locale che ha intensificato i controlli sulla sicurezza stradale.

E purtroppo rimane sempre alto il numero di infrazioni riconducibili all’utilizzo del cellulare al volante o alla guida di uno scooter senza il casco. I vigili urbani – tra i quartieri di Villaggio Mosè e San Leone – in appena sette giorni hanno ritirato 14 patenti ad altrettanti automobilisti indisciplinati. Nei loro confronti sono scattate multe di 250 euro e 5 punti decurtati dalla patente. Se recidivi la sospensione della patente può arrivare fino a due mesi.