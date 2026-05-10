Un bambino di 10 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere precipitato dal balcone di un’abitazione al primo piano di una palazzina nel quartiere Villaseta di Agrigento.

Il piccolo è stato immediatamente soccorso e, vista la gravità delle condizioni, è stato trasferito con l’elisoccorso all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, dove è arrivato in codice rosso. Secondo le prime informazioni mediche, avrebbe riportato un grave trauma cranico.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale Compagnia, allertati da alcuni residenti. I militari stanno ora ricostruendo l’esatta dinamica dell’accaduto per chiarire come il bambino sia caduto dal balcone. Al momento non sono state fornite ulteriori dettagli sulle circostanze che hanno preceduto la caduta.