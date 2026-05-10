Ha rubato uno scooter nei pressi della zona del campo sportivo di Agrigento dirigendosi verso la strada statale 640 pensando di aver portato a segno il furto. Non aveva fatto i conti con i carabinieri che lo hanno intercettato lungo la strada statale 640, nella zona di Maddalusa.

Dopo un inseguimento il malvivente è stato costretto ad abbandonare il mezzo appena rubato e fuggire tra i campi per far perdere le sue tracce. I militari dell’Arma, in un terreno probabilmente utilizzato come base dal ladro, hanno recuperato anche un secondo motorino risultato rubato. I due mezzi sono stati restituiti ai legittimi proprietari.