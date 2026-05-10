“Mareamico, con il contributo di alcuni benefattori, ha riattivato la transitabilità della strada per Punta Bianca, distrutta dal ciclone Harry e dalle abbondanti piogge della stagione invernale. Tutto ciò è stato realizzato senza alcun aiuto pubblico, che tante volte era stato chiesto, che ci era stato promesso, ma che mai si è concretizzato.” Lo dice in una nota l’associazione ambientalista Mareamico Agrigento.
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