

Tragedia a Seccagrande. Un motociclista di 48 anni, Domenico Smeraglia, é morto in un incidente stradale avvenuto a Ribera.

L’uomo, pizzaiolo molto conosciuto nella città delle arance, era alla guida della sua moto quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato contro una Audi. Sul posto era intervenuto anche un elisoccorso ma, purtroppo, per il 48enne non c’è stato niente da fare. I carabinieri si stanno occupando dei rilievi del sinistro stradale.

“Sono stato con i sanitari, le forze dell’ordine ed i familiari sul luogo del tragico incidente dove ha perso la vita il nostro concittadino ed amico Domenico. Davanti a scene così strazianti, le parole diventano difficili e il silenzio è una forma di rispetto doverosa. A nome mio, dell’Amministrazione Comunale e dell’intera città di Ribera, esprimo il più profondo cordoglio ai familiari di Domenico, Uomo perbene e grande lavoratore. Addio gigante buono”, scrive il sindaco di Ribera, Matteo Ruvolo.

Si unisce ai commenti anche Margherita La Rocca Ruvolo, deputato all’Ars e sindaco di Montevago: “Sono profondamente addolorata nell’apprendere della tragica scomparsa di Domenico Smeraglia, vittima di un terribile incidente stradale a Seccagrande, che conoscevo come una persona grande amante della vita, e la sua perdita lascia un vuoto incolmabile in tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo. Esprimo la mia più sentita vicinanza e il mio cordoglio ai familiari e agli amici che piangono questa perdita. Che la terra ti sia lieve, Domenico”.

Tantissimi i messaggi di ricordo e cordoglio sui social; “Te ne sei andato facendo la cosa a te più cara e che ti rendeva un bambino felice proprio sulla tua moto. Grande Appassionato motociclista abbastanza esperto e questo a volte ti rendeva imprudente. Oggi il destino ha voluto questa disgrazia e non si spiega mai il perché.

Sei stata una persona fantastica sempre sorridente e possiamo dirlo amico di tutti!

Riposa in pace do’ Rimarrai impresso nei cuori di chi ti ha conosciuto”, scrive un amico della vittima.