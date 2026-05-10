Ultimo giorno, domenica, della sagra Gastronomica “”‘Mpurnatu e ‘Mpanata” a Campobello di Licata. Il programma

alle ore 10, apertura degli stand, seguiranno il Raduno di Macchine d’Epoca (ore 11), e animazione per bambini e spettacoli folkloristici. In serata alle ore 17, premiazione del concorso “Migliore ‘Mpurnatu & ‘Mpanata”, alle ore 19, premiazione del Torneo di Tennis. Chiusura del sipario, alle ore 21, con Gianvito & il Maestro. In giornata sarà possibile ammirare l’esposizione di Carretti Siciliani e visitare stand dedicati a prodotti senza glutine e senza lattosio. Gli eventi in Piazza XX Settembre ( fatta parziale eccezione del raduno di auto vintage). La kermesse e’ promossa dall’Associazione “”Campobello 1861″”.

giovanni blanda