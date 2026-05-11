Le segreterie regionali di FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI e UGL Trasporto Aereo hanno proclamato per lunedì 11 maggio uno sciopero di quattro ore, dalle 12,00 alle 16,00 dei lavoratori delle società di handling operative all’aeroporto Falcone-Borsellino di Palermo: GH Palermo, Aviapartner Palermo e ASC Handling.

Alla base della mobilitazione, denunciano i sindacati, una situazione lavorativa diventata ormai “non più tollerabile”. Il personale di terra sarebbe infatti costretto a operare in assenza di spazi adeguati per la refezione, senza spogliatoi dignitosi né armadietti per custodire effetti personali e dispositivi di protezione individuale.

Ad aggravare il clima di tensione, secondo le organizzazioni sindacali, sarebbe l’atteggiamento del gestore aeroportuale Gesap e delle società di handling, accusati di ignorare da tempo esigenze basilari dei lavoratori.

“Siamo stanchi di assistere a un inaccettabile rimpallo di responsabilità”, dichiarano Fabio Lo Monaco (FILT CGIL), Concetta Arduino (FIT CISL), Giuseppe Baglione (UILTRASPORTI) e Domenico De Cosimo (UGL Trasporto Aereo).

“Registriamo inoltre – aggiungono – la riluttanza di Gesap nel trovare una soluzione logistica definitiva e l’inerzia delle aziende GH, Aviapartner e ASC, ferme in un immobilismo cronico. Questo atteggiamento non solo disattende quanto previsto dal contratto collettivo nazionale e dalla normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ma mortifica lavoratrici e lavoratori che ogni giorno garantiscono operatività e gestione dei flussi record dello scalo palermitano”.

Secondo i sindacati, i lavoratori di front-line e flight-line, figure centrali per accoglienza e sicurezza operativa, sarebbero spesso costretti a consumare i pasti in ambienti precari, privi di adeguate condizioni igieniche e di decoro.

“In assenza di risposte immediate e soluzioni concrete – avvertono le sigle sindacali – lo sciopero dell’11 maggio rappresenterà solo l’inizio di una mobilitazione più ampia e duratura. La salute e la sicurezza di chi lavora non sono merce di scambio”.