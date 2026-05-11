

Faro verde al Bilancio Consiglio di previsione finanziario e gli atti propedeutici. Hanno votato a favore i consiglieri che sostengono il Sindaco Vito Terrana. Eventuali aumenti o diminuizioni della Tari rifiuti, saranno discussi nel Piano economico finanziario.

“”Il servizio finanziario – si legge nella delibera – vuole adottare ogni misura utile per monitorare la gestione finanziaria, finalizzata al mantenimento degli equilibri di bilancio. Saranno individuati gli stanziamenti di spesa che potranno essere impegnati solo a seguito dell’effettiva e formale determinazione delle risorse previste””.

Duro scontro dialettico tra maggioranza e opposizione.

Il consigliere di opposizione, Giovanni Gioacchino D’Angelo, ha contestato l’assenza della “”rottamazione”” nelle previsioni del bilancio. I cittadini – ha lamentato – devono “””ringraziare”” il Sindaco per averli affossati””.

Immediata la risposta del Sindaco Vito Terrana:””il consigliere D’Angelo porta le istanze del 54 per cento dei cittadini che non ha pagato i tributi”‘.

Giovanni Blanda