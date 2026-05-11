Disinfestazione del centro urbano, a Ravanusa, da lunedì a mercoledì, su input della pubblica amministrazione, guidata dal Sindaco Salvatore Pitrola.

L’Esecutivo ha il compito di programmare ed affidare il servizio per evitare l’insorgere di problemi igienico-sanitari da presenza di topi e insetti vari. Il provvedimento è stato elaborato con determina dirigenziale e trasmesso al sindaco, segretario comunale e settori interessati.

Il Comune ha raccomandato alla cittadinanza di assumere, durante le operazioni, comportamenti normali di precauzione, come la chiusura degli infissi, il ritiro dall’esterno di eventuali alimenti e bevande, anche di panni stesi e volatili.

Giovanni Blanda