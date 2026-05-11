La Segreteria Regionale della SLP CISL Sicilia interviene con forza sulle dinamiche che interessano i presidi postali dell’isola, tra risultati raggiunti grazie alla negoziazione e gravissime emergenze sicurezza che richiedono interventi immediati.

1. IL CASO CATANIA: EMERGENZA SICUREZZA E ESCALATION CRIMINALE

Il Segretario Regionale di SLP CISL Sicilia, Maurizio Affatigato, esprime piena solidarietà e supporto alla Segreteria Territoriale di Catania, guidata da Chiara Carlotta Grasso, per la drammatica situazione in cui versano gli uffici della provincia etnea. “Siamo di fronte a una vera emergenza,” dichiara Affatigato. “Gli assalti agli ATM con ordigni esplosivi e il rintracciamento di ‘pacchi-bomba’ presso il Centro di Smistamento non sono più episodi isolati ma una minaccia costante. A questo si somma una gestione critica: uffici chiusi da mesi per il Progetto Polis o per altre criticità (come Grammichele, Aci San Filippo, Caltagirone 1 e molti altri) che privano i cittadini di servizi essenziali e costringono i lavoratori a spostamenti continui in un clima di forte pressione e insicurezza.”

La SLP CISL Sicilia chiede ufficialmente un tavolo urgente in Prefettura per definire nuove strategie di tutela e un potenziamento dei sistemi di sicurezza, sottolineando l’insostenibilità di obiettivi produttivi invariati a fronte di una tale carenza di organico e rischi per l’incolumità.

2. IL CASO NISCEMI: UN MODELLO DI NEGOZIAZIONE RESPONSABILE

In un contesto regionale complesso, arrivano segnali positivi dal territorio di Caltanissetta. Grazie all’azione del Segretario Provinciale Fabio Puzzanghera, la SLP CISL ha ottenuto rassicurazioni concrete sulla riapertura della succursale 1 di Niscemi (via Roma), chiusa precedentemente a causa di eventi franosi.

“La riapertura di Niscemi,” sottolinea Affatigato, “è la dimostrazione che la negoziazione responsabile produce frutti. Mentre a Catania lottiamo per la sicurezza, a Niscemi abbiamo dimostrato come il dialogo concreto con l’Azienda permetta di restituire servizi fondamentali alle comunità. Continueremo a vigilare affinché il cronoprogramma sia rispettato in piena sicurezza.”

CONCLUSIONI

La SLP CISL Sicilia ribadisce che la tutela del lavoro e la qualità del servizio ai cittadini sono due facce della stessa medaglia. Dalla riapertura dei presidi territoriali alla richiesta di massima protezione contro la criminalità, il sindacato resta il punto di riferimento per garantire dignità ai lavoratori postali siciliani.